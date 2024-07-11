Kırıkkale'de 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan keklik üretim merkezinden Kırıkkale'ye kınalı keklik getirildi.

Kaymakam Mehmet Melih Dalan, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, 200 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Dalan, kekliklerin gen aktarımı, sağlıklı doğal ortamın oluşması ve zararlı böceklerle mücadele açısından önem taşıdığını söyledi.

"Hep birlikte doğamıza sahip çıkmalıyız"

Bölgeye bırakılan keklikler hakkında Kaymakam Dalan, şunları söyledi:

"Avcılık bilincinden yoksun avcılar, bu bölgelerde bıraktığımız kekliklere zarar verebiliyorlar. Bunun denetimlerini sağlayacağız fakat burada iş özellikle avcılarımıza ve halkımıza düşüyor. Bu hayvanları koruyacak olan yine bizleriz. Avcılık yapan kardeşlerimizin bu konuda özen göstermelerini istiyoruz. Jandarmamızla beraber kontrolleri sağlayacağız."

Yaban hayvanı popülasyonunu artırmak amacıyla il genelinde son 20 yılda 20 bin 625 kınalı keklik doğaya bırakıldı.