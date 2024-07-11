Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma Veli Erdemir'in kullandığı otomobil devrildi.
Kazada, sürücü Erdemir ile araçtaki Halil Kara, Habibe Kara ile Bartuğ Umut Köksal yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla aracın olduğu bölgeye inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.