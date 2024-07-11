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Güncel
AA 11.07.2024 10:47

Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde sıkışan 4 kişi araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma Veli Erdemir'in kullandığı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü Erdemir ile araçtaki Halil Kara, Habibe Kara ile Bartuğ Umut Köksal yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Halatlar yardımıyla aracın olduğu bölgeye inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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