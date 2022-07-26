Karabük'ten Kastamonu istikametine giden O.H. yönetimindeki otomobil, Toprakcuma yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kontrolden çıktı, duvara çarptı

Yenice yolundaki diğer kazada ise plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Çakmakkaya Tüneli'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldıkları aynı hastanede tedavi altına alındı.