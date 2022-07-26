Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karabük'ten Kastamonu istikametine giden O.H. yönetimindeki otomobil, Toprakcuma yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kontrolden çıktı, duvara çarptı
Yenice yolundaki diğer kazada ise plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Çakmakkaya Tüneli'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Yaralanan 2 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldıkları aynı hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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