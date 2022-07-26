Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
A.D. yönetimindeki 44 PU 191 plakalı hafif ticari araç, Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı'nda E.G. idaresindeki 46 AP 506 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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