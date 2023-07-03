Karabük'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden Elif C. yönetimindeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Beton direğin devrildiği kazada, sürücü ile araçtaki Elif E. ve Belgüzar G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre aksayan trafik, kaza yapan aracın ve direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.