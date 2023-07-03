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Güncel
AA 03.07.2023 15:18

Yozgat'ta yaz Kur'an kursları başladı

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilere, Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri, dualar ve dini bilgiler gibi eğitimi verilecek.

Yozgat'ta yaz Kur'an kursları başladı

Hamamcıoğlu Cami İmamı Mustafa Güngör, kursların hafta içi saat 09.00'da başlayacağını ve öğle ezanı okununcaya kadar süreceğini söyledi.

Derslerde dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim okuma, namaz sureleri öğrenme ve çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Güngör, "Bu kurslar öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Babalar ve anneler çocuklarını Allah'ın evi camilere göndersin" dedi.

Kursa katılan Yusuf Ayaz Kılıç da 3. sınıfa geçtiğini, yaz tatilinde Kur'an okumayı ve namaz surelerini öğrenmek istediğini belirtti.

Ayşe Zeynep Aktaş da 2. sınıfa geçtiğini ifade ederek, "Camide namaz surelerini ve Kur'an öğreniyoruz" dedi.

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