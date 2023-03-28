Rutin olarak yapılan denetimleri özellikle ramazan ayı boyunca Karabük Valiliğinin koordinatörlüğünde halkın sağlığı açısından sıklaştırdıklarını kaydeden İl Müdürü Çetin Ayvalık, `Güvenli gıda her bir vatandaşımızın hakkıdır. Bu amaçla hareket eden bakanlığımız ve taşra birimlerimiz 365 gün denetimlerini sürdürmekle beraber özellikle içerisinde bulunduğumuz ramazan ayı ve benzeri tüketimin ve tüketim çeşitliliğinin arttırdığı dönemlerde suiistimalleri önlemek adına denetim ve kontrol çalışmalarını sıklaştırmaktadır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında İl ve İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurabilecekleri gibi Alo 174 Gıda Hattı veya ortak hat olan 112'yi arayarak şikayetlerini bildirebilirler. 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermek için bu hattımız açık bulunmaktadır` dedi.