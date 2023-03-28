Altınok, sahur süresince hizmet veren restoren ve pide salonlarında hem esnafa hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti hem de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin kesintisiz devam edeceğini söyleyen Başkan Altınok, “Keçiören'in tüm cadde ve sokaklarını gece geç saatlere kadar denetleyerek ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz.

Sokak, cadde, pazar ve parklar daha düzenli, insanlarımız daha huzurlu olacak dedik ve nihayet bu huzur ve düzen ortamını tesis etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Mübarek Ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz sürecek” dedi.