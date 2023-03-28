Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalımalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehirde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişinin peşine düştü.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen asayiş şubesi ekipleri yaptığı operasyonlarla 10 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.A. (31), 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.C.S. (25), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.E. (29), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.A. (20), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. (19), 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.K. (19) ve 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.B. (40), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Ö. (34), 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.S. (37) ve 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.