Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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