Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te dereden geçen karaca görüntülendi
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir karacanın dereden geçmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karaca daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
İlçedeki ormanlık alanda yürüyen bir kişi, karşısında bir karaca gördü.
Karacayı görüntülemek isteyen kişi, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, dere kenarında bekleyen karacanın daha sonra hızla dereden geçmesi yer alıyor.
Karacanın, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor.
Etiketler: Karabük
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