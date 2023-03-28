Vatandaşlar 1129 yılında Selçuklular tarafından inşa edilen Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camilerde mukabeleye ilgi gösteriyor.

Öğle namazından sonra başlayan mukabeleyi takip eden vatandaşlar, hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor.

Ulu Cami imamı Nezir Obut, mukabele geleneğinin Siirt'te asırlardır sürdürüldüğünü belirtti.

Tarihi Ulu Cami'deki mukabeleye herkesin ilgi gösterdiğini kaydeden Obut, hafızların güzel sedalarıyla Kuran'ın ezbere okunduğu mukabelenin ramazan ayı boyunca devam ettirileceğini aktardı.

Obut, camide ikindi namazından sonra vaaz verildiğini, yatkı namazından sonra da teravih kılındığını aktardı.