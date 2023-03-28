Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de termal çadırda kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine termal çadır kurup hazırladığı düzenekle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatında kullanılmak üzere kenevir yetiştirildiğini belirledikleri bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada termal çadır içerisinde zamanlayıcı, ısı ölçer, led aydınlatma, hava temizleyici ve fan sistemlerinin kurulu olduğu tespit edildi.
6 saksı kenevir, 70,32 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 20 gram kenevir tohumunun ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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