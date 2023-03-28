Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatında kullanılmak üzere kenevir yetiştirildiğini belirledikleri bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada termal çadır içerisinde zamanlayıcı, ısı ölçer, led aydınlatma, hava temizleyici ve fan sistemlerinin kurulu olduğu tespit edildi.

6 saksı kenevir, 70,32 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 20 gram kenevir tohumunun ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.