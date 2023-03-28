Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 83 yaşındaki Ş.K'nin, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli Harun Y'nin (39) telefonda aradığı Ş.K'yi, isminin bir terör soruşturmasında geçtiğine ikna edip sözde operasyon süresince para ve değerli eşyalarını polise teslim etmesi gerektiğini söylediği, mağdurun da daha sonra evine gelen kişilere yaklaşık 720 bin lirayı verdiği belirlendi.

Mağdur Ş.K'nin durumu torununa anlatınca dolandırıldığını anlayıp polisi aradığı, Harun Y'nin de teknik ve fiziki takibin ardından kimliği belirlenerek polislerce yakalandığı öğrenildi,

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.