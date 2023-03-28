Esenler Belediyesince ilçe merkezinin dışında oluşturulan alana 500 konteyner yerleştirildi. 275'inin kullanıma sunulduğu konteynerlerde 1200 kişi barınıyor.

Alanda depremzedeler için çamaşırhane ve yemekhane de oluşturuldu. Bunun yanı sıra ilçede hem doğrudan hem de çağrı merkezinden sipariş ile faaliyet gösteren sosyal yardım marketi de hizmet vermeye başladı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun talimatları doğrultusunda faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Depremin ilk gününde arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkinin yanı sıra mobil aşevinde sıcak yemek de çıkardıklarını aktaran Karataş, günlük 5 bin kişiye yemek dağıttıkları bilgisini verdi.

Bunun yanı sıra gıdadan giysiye ve temizliğe kadar her türlü ihtiyacı karşılayabilecek sosyal yardım marketi oluşturduklarını dile getiren Karataş, "Hatta bu marketi Başkan Göksu farklı bir boyuta ulaştırdı, gelmeyenler olur diye çağrı merkezi kurduk. İhtiyaçlarını kendilerine götürecek kurye mantığında yardım faaliyeti de yürütüyoruz." dedi.

Konteyner kent çalışmalarına depremin 7'nci günü başladıklarını, 180 dönümlük araziye 1000 konteyner kurulmasını planladıklarını aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Şu anda yerleştirilen konteyner sayısı 500'ü geçti, 275'inde de yaşam var. Diğerlerinin de elektrik ve su bağlantıları yapılıyor, her konteynerin içinde tuvalet ve banyo da var. Konteynerlerin içine eşyasını da veriyoruz, dolabından koltuğuna, halısına, mutfak eşyasına kadar eşyalarını da düzüyoruz. Hazır olanlara yerleştiriyoruz."

Karataş, "Okur Gezer" otobüsüyle çocukların depremin etkilerini üzerlerinden atmasını sağlamayı amaçlayan etkinlikler düzenlediklerini, ayrıca çocukların eğitimlerine yönelik faaliyetler de yaptıklarını anlattı.

Konteyner kentin tepe noktasında sosyal alan oluşturduklarını belirten Karataş, burada yemekhane ve çamaşırhanenin de bulunduğunu kaydetti.