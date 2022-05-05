Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Okan O. yönetimindeki 67 AE 078 plakalı otomobil, Emek kavşağında ışıklarda bekleyen Zeki Bilal D'nin kullandığı 06 BKJ 121 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ile Hakan Ö. ve Efkan Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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