Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da yoldan çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Selahattin T'nin kullandığı 24 DA 429 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolunda yoldan çıkıp toprak yığınına çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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