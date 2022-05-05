Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) Beyciler Mahallesindeki hizmete başlayacak olan Beyciler Mahalle Konağında iki farklı branşta kurs açacak.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK Düzceli kadınlara yeni bilgi ve beceriler kazandırarak meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da BELMEK kursları için yeni branşlar ve kurs noktaları ekleniyor.

7 farklı noktada 45 ayrı branşta kurs veren BELMEK 8. kurs noktasını bayramının ardından faaliyete geçirecek.

Kısa bir süre sonra açılacak olan Beyciler Mahalle Konağında iğne oyası ve yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları açılacak. Kurslara başvurular ise Beyciler Mahalle konağında alınacak.

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar 0380 514 25 44 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.