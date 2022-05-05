Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Helikopterle trafik denetimi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'da jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi gerçekleştirdi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.
Denetim sonucunda, trafik ihlali yapan (55) araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 12 araçta trafikten men edildi.
Etiketler: Denetim Trafik Jandarma Genel Komutanlığı
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