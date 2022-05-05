Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Denetim sonucunda, trafik ihlali yapan (55) araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 12 araçta trafikten men edildi.