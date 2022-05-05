Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste 15 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.