Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te buzlanan yolda kayan işçi servisi devrildi
[Fotoğraf: AA]
İşçiler evlerine bırakıldıktan sonra meydana gelen kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından buzlanan yolda kayan işçi servisi devrildi.
Alınan bilgiye göre, L.A. idaresindeki 78 S 0180 plakalı işçi servisi, işçiler evlerine bırakıldıktan sonra 100. Yıl Mahallesi 1008 No'lu caddede buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, servis aracının lastiklerinde kar zinciri takılı olduğu görüldü.
Öte yandan belediye ekipleri, caddede tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Karabük işçi trafik KazasıSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 13:54
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