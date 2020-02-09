Eşi Esra Solak ile şehit güvenlik korucuları Süleyman Aydın ve Mevlüt Alp'in aileleriyle bir araya gelen Solak, sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit çocuklarına da hediyeler veren Solak, devletin her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehit yakınları ise Solak ve eşine ziyaretten dolayı teşekkür etti.