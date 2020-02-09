Haber Giriş: Kaynak: AA
Çim sulama fıskiyesinin donan suları güzel görüntü oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde açık unutulan çim sulama fıskiyelerinden çıkan suların donması güzel görüntü oluşturdu.
İlçe belediyesinin Cennetyatağı Mahallesi mevkisinde refüjlerdeki çimleri sulamak için kullandığı fıskiyeler açık unutuldu.
Gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle açık kalan fıskiyelerden çıkan sular dondu.
Donan sular, çimlerde ve çit tellerinde ilginç görüntüler meydana getirdi.
Etiketler: balıkesir Edremit ilçesiSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 13:43
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