Piyasa denetimlerinde 9 ayda 2,6 milyar lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, iç piyasada istikrarın korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerinin 2026 yılı ilk 9 ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekonomik refahını korumak ve arz-talep dengesini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı ve titiz denetimler yürütüldü. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayında 360 bin 578 firma denetlendi, 44 milyon 12 bin ürün kontrol edildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı işlemleri tespit edilen firmalara toplam 2,6 milyar lira idari para cezası kesildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 724,7 milyon liralık ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk ve haksız ticari uygulamalar özelinde yürüttüğü çalışmalarda 59 bin 947 firmayı denetledi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye 724,7 milyon lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza tutarının 399,5 milyon lirasını fahiş fiyat uygulamaları, 145,1 milyon lirasını otomotiv, 45,6 milyon lirasını emlak ve 13,7 milyon lirasını kuyumculuk sektöründeki aykırılıklar oluşturdu.

Tüketiciyi korumaya yönelik denetimler

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise sözleşmeler, reklamlar ve ürün güvenliği denetimleri kapsamında 40 bin 857 firmayı denetimden geçirdi. Aykırı eylemleri saptanan 1.498 firmaya 984 milyon lira idari para cezası verildi. Bu kapsamda, özellikle ön ödemeli konut satışları, mesafeli satışlar ve abonelik sözleşmelerindeki usulsüzlüklere 735,3 milyon lira, haksız ticari uygulamalara ise 232,1 milyon lira ceza uygulandı.

Bakanlığa bağlı 81 il müdürlüğü aracılığıyla yapılan denetimlerde ise 259 bin 774 firmada inceleme yapıldı; 52 bin 786 firmaya 917,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu’ndan rekor ceza

Piyasadaki rekabeti korumaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Rekabet Kurumu da denetimlerini artırdı. 2025 yılında 227 firmaya 13,2 milyar lira ceza uygulayan kurum, 2026 yılının ilk 9 ayında ise bilişim teknolojileri, otomotiv, gıda ve iş gücü piyasalarında faaliyet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar lira idari para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enflasyonla mücadele, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı tavizsiz tutumun süreceği vurgulanarak, "İç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerimizin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.