Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerinin ve yayaların güvenli ulaşımlarını sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettirdiklerini belirtti.

Meteoroloji yetkililerince yapılan uyarıyla ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Greyder ve diğer kar temizleme araçlarıyla, caddeler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, okul, cami ve duraklarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kar, bereket ve güzelliktir. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz, vatandaşımızın memnuniyetidir. Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerdir."