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Güncel
AA 27.06.2023 17:24

Karabük'te bayram öncesi "lokumlu" trafik denetimi yapıldı

Karabük'te, Kurban Bayramı öncesi Vali Fuat Gürel'in katılımıyla yapılan trafik denetimlerinde, vatandaşlara lokum ikram edildi.

Karabük'te bayram öncesi "lokumlu" trafik denetimi yapıldı

Vali Gürel ile İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Karabük-Ankara kara yolunda bulunan emniyet yol kontrol noktasını ziyaret ederek denetimlere katıldı.

Ekiplerce durdurulan araçlarda seyahat edenlere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gürel, yolculara lokum ikram etti. Gürel ayrıca çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Vali Gürel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 1500'den fazla jandarma ve polisin görev başında olduğunu söyledi.

Bayram tatili sonuna kadar önlemlerin sıkı tutulacağını aktaran Vali Gürel, "Yeter ki vatandaşımız sağ salim, huzurlu, güvenli bir şekilde evlerine ulaşsınlar. Bayramın bayram tadında kutlanabilmesi, güvenli bir şekilde kutlanabilmesi için ellerinden gelen gayreti arkadaşlarımız gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gürel, daha sona Kastamonu ve Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki denetimlere de katıldı.

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