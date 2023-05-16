Karabük'te AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

Seçmen sayısının 182 bin 49 olduğu Karabük'te, 163 bin 135 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 158 bin 127'si geçerli, 5 bin 8 oy ise geçersiz sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 59 bin 157, CHP 34 bin 625 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Cem Şahin (46), Ali Keskinkılıç (57), CHP'den ise Cevdet Akay (57) milletvekili oldu.

AK Parti milletvekili Cem Şahin

Cem Şahin, 1977 yılında Karabük'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'ndan yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda doktora çalışmalarına devam eden Şahin, AK Parti'de çeşitli görevler yürüttü. Şahin, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti milletvekili Ali Keskinkılıç

Ali Keskinkılıç, 1966 yılında Karabük'te doğdu. Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Yozgat Belediyesi'nde iş hayatına başladı. 2003 yılında TBMM'de danışmanlık görevine başladı. 2010 yılında TBMM Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev aldı. 2015'te Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün danışmanı oldu. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda danışmanlık görevine atandı. 2020 yılında Milli Savunma Bakanlığı Makine Kimya Kurumu'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2022 yılında Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatlar Birliği (SSI) Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Keskinkılıç, evli 2 çocuk babası.

CHP milletvekili Cevdet Akay

Cevdet Akay, 1966 yılında Karabük'te doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK), Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON), Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV), İstanbul Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) ve Marmara Dernekler Federasyonu (MADEFE) gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulunan Akay, 1 kız çocuğu babası.