Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil çıkardı; sayılar korundu

Seçmen sayısının 805 bin 393 olduğu Muğla'da 727 bin 371 seçmen sandık başına gitti. Kentte katılım oranı yüzde 90,20 oldu. Muğla İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP yüzde 37,71 ile 4 milletvekili, AK Parti yüzde 24,26 oy ile 2 milletvekili, İYİ Parti yüzde 17,16 ile 1 milletvekili çıkararak 2018 yılında çıkardıkları milletvekili sayılarını korudu.

Seçim sonuçlarına göre CHP'den Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi kontenjan), AK Parti'den Kadem Mete ile Yakup Otgöz, İYİ Parti'den Metin Ergun milletvekili oldu.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti'nin milletvekili sayıları değişmedi

Muğla'da 273 bin 808 oy ile oyların yüzde 37,71'sini alan CHP, 4 milletvekili çıkardı. 2018'de yapılan milletvekili genel seçimlerinde 261 bin 387 bin oy alan CHP 4 milletvekili sayısını korudu. AK Parti, 176 bin 156 oyla oyların yüzde 24,26 oy aldı ve 2 milletvekili çıkardı. 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti, Muğla'da 172 bin 610 oyla yüzde 24,26 oy almış ve 2 milletvekili çıkarmıştı. 124 bin 615 ile oyların yüzde 17,16'sını alan İYİ Parti, 1 milletvekili sayısını korudu. İYİ Parti 2018'deki seçimlerde 106 bin 74 ile yüzde 16,87 oy almıştı. Seçim Sonuçlarına göre AK Parti'den Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP’den Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan, Süreyya Öneş Derici, Gelecek Partisi'nden kontenjanından Selçuk Özdağ, İYİ Parti'den Metin Ergün milletvekili oldu.

AK Parti milletvekili Kadem Mete

AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Kadem Mete, 1967'de Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü'nü kazandı. 1992'de Turizm Bakanlığı'nın açtığı profesyonel turizm rehberliği sınavını kazanarak kokartlı rehber oldu. 2002 yılında AK Parti ile siyasete atıldı. 2006'da AK Parti Marmaris İlçe Başkanı seçildi. Bu sıfatı 7,5 yıl, 14 Kasım 2013'e kadar taşıdı. 2016 yılında AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevine getirildi. İyi derecede İngilizce bilen Kadem Mete 3 çocuk babasıdır.

AK Parti milletvekili Yakup Otgöz

AK Parti 2'nci sıra milletvekili adayı olan Yakup Otgöz, 1957 yılında Muğla'da doğdu.1980 yılında Burdur Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Yakup Otgöz, 1980-1983 yılları arası Siirt ve Erzurum'da ilkokul öğretmenliği yaptı. 2014 yılında Seydikemer kurucu belediye başkanı seçildi. Otgöz evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP milletvekili Cumhur Uzun

CHP 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhur Uzun, 29 Ekim 1963 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2014-2022 yılları arasında 4 dönem Muğla Baro başkanı olarak görev yaptı. Uzun, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP milletvekili Gizem Sayar Özcan

CHP 2'nci sıra milletvekili adayı olan Gizem Sayar Özcan, 10 Kasım 1990 tarihinde Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris'te tamamladı. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde burslu olarak bitirdi. CHP Muğla İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 37. Olağan Kurultay da kurultay delegesi olarak görev aldı. Kendine ait bürosunda hukuki danışmanlık hizmeti veriyor. Evli ve iki çocuk annesidir.

CHP milletvekili Süreyya Öneş Derici

CHP 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Süreyya Öneş Derici, Muğlalı bir anne babanın çocuğu olarak 1972'de Ankara'da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseyi çeşitli illerinde tamamladı. 1990 senesinde girdiği Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirerek memuriyete başladı. 25 yıl kamuda görev yaptıktan sonra 2020'de emekli olarak Bodrum'a yerleşti.

CHP milletvekili Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi kontenjanından)

CHP 4'üncü sıra milletvekili adayı olan (Gelecek Partisi) Selçuk Özdağ, 7 Ağustos 1958 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nden mezun oldu. Kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etti. AK Parti'den 24. Dönem ve 26. Dönem Manisa Milletvekilliği yaptı. 13 Eylül 2019 tarihinde AK Parti üyeliğinden istifa etti. 12 Aralık 2019 tarihinde eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında katıldı. 25 Aralık 2019 tarihinden buyana genel başkan yardımcısı ve Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yapıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İYİ Parti milletvekili Metin Ergun

İYİ Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Metin Ergun, 23 Şubat 1963 tarihinde Muğla'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.