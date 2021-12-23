Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde devam eden kar yağışı köylere ulaşımı aksatıyor.

Merkez ilçede 5, Eflani'de 30, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 9, Safranbolu'da 9, Yenice'de 24 olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Sorumluluk sahasında 23 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için görev yapıyor.

Zonguldak'ta 147 köy yolunda ulaşım engeli

Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise kentte etkisini gösteren kar nedeniyle Gökçebey'de 4, Alaplı'da 2, Çaycuma'da 33, Kozlu'da 20, Merkez ilçede 18, Ereğli'de 55 ve Devrek'te 15 köy yolu ulaşıma kapalı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için greyder, yükleyici, dozer, kar bıçaklı kamyonla çalışmalarını sürdürüyor.