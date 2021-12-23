İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan F.A'nın il dışından temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarını ilçe merkezinde bulunan bakkal dükkanında satacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, şüpheli F.A'ya ait iş yerinde ve evinde yaptığı aramada, 3,5 kilo tütün, 3 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz hologramsız makaron, 33 bin 100 boş bandrolsüz hologramsız kaçak makaron ele geçirdi.

Şüpheli, F.A. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.