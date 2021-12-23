Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir fabrika sahasından hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda D.K. ile E.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılara ait araçta ele geçirilen hurda malzemeler ise işletme sahibine teslim edildi.
Söz konusu 2 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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