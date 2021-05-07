Vali Gürel, emniyet ve jandarma ekipleriyle 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla terminal önündeki uygulama noktasında denetime katıldı.

Kurallara uymayan sürücü ve yolcuları uyaran Gürel, sürücülere broşür ve çeşitli hediyeler verdi.

Gürel, gazetecilere, "tam kapanma" sürecinde trafik haftası etkinliklerinin sönük geçtiğini söyledi.

Vatandaşları trafik kurallarına uymasıyla ilgili bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Gürel, "Özellikle çocuklarla ilgili eğitim faaliyetleri Emniyet Müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor. Şu ana kadar 358 çocuğumuza çevrim içi eğitim düzenlendi. Eğitimler devam edecek." diye konuştu.

Rakamsal veriler de paylaşan Gürel şunları kaydetti:

"Karabük'te 2019-2020 yılı değerlendirildiğinde etkin denetim, bilinçlendirme, bilgilendirme ve faaliyetleri sonucunda yaralamalı ve ölümlü kazalarda yüzde 49 oranında bir azalma olduğunu, ölüm oranında ise yüzde 65 oranında bir düşüş olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Her sene daha iyiyi hedefliyoruz. En az kaza, en az ölüm, en az yaralamalı kazalar hedefimiz. Vatandaşlarımız belirlenen kurallara uyduğu müddetçe hedef sıfır kaza."

"Koronavirüsle insanüstü gayretle mücadele ediliyor"

Vali Gürel, "tam kapanma" tedbiri doğrultusunda vaka sayısında genel anlamda düşüşlerin yaşandığına işaret ederek, "Bizde de düşüş başladı. Karabük aslında bölgemizin vaka sayısı en az olan illerinden biriydi. Bu hep böyle devam etti. Şu anda da böyle devam ediyor. Bir dönem diğer illerle birlikte bizde de vaka sayıları yükseldi. Şu anda diğer illerdeki düşüşe oranla bizim de vaka sayılarımız düşmeye başladı." diye konuştu.

Gürel, kentteki hastanelerin şu anda rahat bir durumda olduğunu dile getirerek, "Temennimiz hiç vakanın görülmemesi. Tedbirlerimiz bu yönde. Maalesef hastamız ve vakalarımız var. Türkiye'deki düşüş oranı bize de yansıyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla minimum seviyeye ineceğini düşünüyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımız 24 saat esasına göre fedakarca görevinin başında. Emniyet ve jandarma personelimiz 24 saat esasına göre sürekli sahadalar. Denetim ekiplerimiz sürekli sahada. Koronavirüsle insanüstü gayretle mücadele ediliyor. Vatandaşlarımız kurallara uymakla ilgili üzerine düşen vazifeyi yerine getirirse inşallah bu koronavirüs belasını da bertaraf etmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ile kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.