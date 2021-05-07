Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli eski başpolis M.Y. (52) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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