İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde hazırlık hareketliliği yaşandı.

Trakya'da pazarcı esnafı, valilikler ve kaymakamlıklarca belirlenen alanlarda bir gün öncesinde tezgahlarını kurmaya başladı.

Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurmak için ter döktü.

Esnaf Çağatay Tetik, AA muhabirine tam kapanma sürecinde pazarların açılmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Bir gün öncesinde pazar yerine gelerek hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Tetik, çalışmaları Covid-19 tedbirlerine uyarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Yarın da sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına en üst düzeyde uymaya özen göstereceklerini belirten Tetik, "En önemlisi tezgaha koyduğumuz malı müşteriye seçtirmeyeceğiz. Kendimiz doldurup vereceğiz" dedi.

Yeniden tezgah açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Tetik şöyle devam etti:

"Tezgahımıza istiridye mantarı, domates, salatalık, yanına ek ürün olarak koyacağız. Pazarda Valiliğimizin belirlediği kapsamda sebze ve meyve satışı yapılacak."

Edirne ve Tekirdağ'da da pazarcılar hazırlıklarını sürdürüyor.