Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta ramazanın son cuması Covid-19 tedbirleri ile kılındı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta vatandaşlar, ramazanın son cuma namazını, tedbirler kapsamında kıldı.
Tokat'ta vatandaşlar, ramazanın son cuma namazını, yeni tip koronavirüs (kovid-19) kapsamındaki tedbirlere uyarak camilerde eda etti.
Tokat'ta cuma namazı için kent merkezindeki tarihi Ali Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak cami içinde ve avlusunda namaz kıldı.
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