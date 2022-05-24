Vali Gürel, ziyarette, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan Kadın Milli Boks Takımı'nın dünya şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Güneri'yi tebrik eden Gürel, "Biz kendisine yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Güneri'nin antrenörü Baykan Arslan da yer aldı.