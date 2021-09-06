Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük İl Özel İdaresi ekipleri selden zarar gören Kastamonu'da çalışmalarını tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel felaketinden zarar gören Kastamonu'daki çalışmalarını tamamlayarak Karabük'e döndü.
Karabük Valisi Fuat Gürel, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından 14 Ağustos'ta Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çalışmaları koordine etmek üzere afet bölgesinde görevlendirildi.
Burada çalışmalarını tamamlayan Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra Devrekani ilçesine geçti.
Selden zarar gören iki ilçede 2 kepçe, 4 kamyon, dozer, greyder, kazıcı yükleyici, tır ve pickup ile çalışmaları yürüten 12 personel, bozulan yolları onararak köylere içme suyu ulaştırdı.
Kapanan menfezlerin açılmasını da sağlayan ekipler, çalışmalarını tamamlayarak Karabük'e döndü.
Etiketler: Karabük
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