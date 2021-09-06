Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik güvenliğini arttırmak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla kent genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Hız, kırmızı ışık, cep telefonu ve emniyet kemeri ile alkol ve uyuşturucu kullanıma yönelik bir haftalık kontrollerde, 22 bin 943 araç denetlendi.

Ekipler tarafından 5 bin 438 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 2 milyon 229 bin 115 lira ceza verildi.

Kontrollerde, 131 araç trafikten men edildi.