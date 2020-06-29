Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.
Bornova-Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37, Sinop-Samsun yolunun 68-72, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.