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Alanya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 21 ayrı suçtan 27 yıl 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K'nin Hacet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: cezaevi firarisi Alanya İlçe Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 15:46
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