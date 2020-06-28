Ozan Mahallesi'nde 'İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi' kurarak faaliyete geçirdiklerini belirten Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Yöreye kazandırdığımız bu tesisle vatandaşlarımız çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği de yetiştirerek, ipeğin ham maddesini üretiyor. Böylece bu tesiste üretilen ipek böceği ile ev ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.

"İlçede ipek böcekçiliğini daha da geliştireceğiz"

Öntaş, ipek böcekçiliğini geliştirmek için önceki yıllarda çok sayıda dut fidanı diktiklerini hatırlattı.

Bu fidanlar gürleşip yaprakları güzelleşince, ipek böceğinin ana maddesi olan ürünü yiyerek kozaya dönüştüğünü vurgulayan Öntaş, "Yaptığımız bu tesisin içine girdiğinizde böceklerin, kurtçukların bu dut yapraklarını yerken ses çıkardığını duyuyorsunuz. Biz ilçede ipek böcekçiliğini daha da geliştireceğiz. Bunun için ciddi çalışmalarımız halen var" diye konuştu.