Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde Genç Çiftçi Projesi'nden destek alarak lavanta bahçesi kuran üretici Emre Özcan'ın arazisini inceledi.

Özcan'ın devlet desteğiyle 10 dönümlük arazide lavanta bahçesi kurduğunu belirten Bayazıt, örnek bir projeyi hayata geçirdiğini dile getirdi.

"Genç çiftçimiz örnek bir projeyi hayata geçirmiş"

Lavanta ekiminin her geçen yıl katlanarak arttığını aktaran Bayazıt, "Lavantalar yakın zamanda hasat edilerek yağı çıkartılacak. Genç çiftçimiz örnek bir projeyi hayata geçirmiş. Kurduğu lavanta bahçesi güzel bir başarı hikayesi ve bölge üreticilerimize örnek olabilecek türden. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.