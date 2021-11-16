Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresindeki (Moloz mevkisi) yaya üst geçidinde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.