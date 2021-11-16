Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde (Çorlu Havalimanı kesimi) üstyapı çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresindeki (Moloz mevkisi) yaya üst geçidinde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.