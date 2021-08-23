Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Yalova-Bursa il sınırı-Orhangazi kavşağı 2-6. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor. Bursa-Ankara istikametinde ise ulaşım D-200 devlet yolundan gerçekleşiyor.

Pamukyazı-Selçuk yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edirne-İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometreleri yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 22. kilometresinde (Ersizlerdere mevkisi) sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 27-50. kilometreleri ile Tokat-Yıldızeli yolunun 3-13. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.