Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, DSİ, Bursa iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

İl genelinde son dönemde su yapılarının artırılması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Genelde bölgenin ekonomik potansiyelini tarım ve tarım ürünlerine dayalı sanayi etkinlikleri oluşturuyor. Tarımsal üretimin artırılması halinde, tarıma dayalı sanayinin de gelişerek bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Bunun yanında proje sahası ülkenin nüfus yoğunluğunun en çok olduğu Marmara Bölgesi'nde yer aldığından Bursa, Balıkesir, Bandırma gibi ticaret ve endüstri merkezlerinin çok yakınında bulunuyor. Gerek ülkenin gerekse büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgenin gıda ihtiyacının karşılanması gerekse endüstrinin ham madde ihtiyacının temin edilmesi ve tarım ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için tarımsal sulama imkanlarının artırılması büyük önem arz ediyor.

38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yeşildere Barajı'nın tamamlanması ve depolanacak su ile Karacabey sınırları dahilinde bulunan Yeşildere, Yenice, Emre, Obaköy (Makbuleler), Çavuşköy, Yeni Ziraatli ve Danişment mahallelerine ait 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Yıldız, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Baraj inşaatında gövde kazı imalatları ve batardo dolgusu imalatları ile derivasyon tüneli imalatları tamamlanmış, derivasyon sağlanmıştır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan ve 780 bin metreküp dolgu hacmine sahip barajımızda gövde dolgusu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 67 metreyi bulan ve su depolama kapasitesi 16 milyon metreküp olan Bursa Karacabey Yeşildere Barajı'nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."