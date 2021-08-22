Koronavirüsle mücadele yaygın aşılama ile sürerken virüsün yeni varyantları ortaya çıktı.

İngiliz varyantından sonra ilk kez Hindistan'da görülen Delta ve Delta Plus varyantları dünyada yaygınlaşmaya başladı.

Delta mutasyonunun öncekilere göre yüzde 60 daha hızlı bulaştığı yönünde veriler geliyor. Öyle ki Delta şimdiye kadar en etkili olan koronavirüs mutasyonu oldu.

Delta virüse ne yaptı?

Delta ile virüsün çıkıntılı yani anahtar kısmı daha etkili hale geldi ve hücreye girişi kolaylaştı.

Böylelikle akciğer hücrelerine çok daha hızlı tutunabiliyor. Bu da virüsün hızını artırıyor.

Belirtiler griple karıştırılıyor

Hızlı yayılmasıyla bilinen Delta varyantının belirtileri de griple oldukça benzer.

Baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı bazen öksürük olan varyasyonun çok görülmeyen semptomlarından biri de işitme kaybı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Uzmanlar daha çabuk bulaşan bu varyantlara karşı da aşının koruyuculuğuna dikkat çekiyor.

Özellikle 2 doz aşısını yaptıranlar deltaya karşı da kendini korumaya almış oluyor.

Peki, vücut aşılıysa ne oluyor?

Akıllı füze denilen antikorlar virüsün hücreye girmesini önleyecek kalkanı oluşturabiliyor.

Vücut aşılı değilse antikor oluşmadığından virüs hızla hücreye girip sizi hasta edebiliyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Plus ile farkı ne?

Delta ve Delta Plus arasındaki farka gelince...

Uzmanlar Delta Plus için “Mutasyonun mutasyona uğramış hali” tanımını yapıyor.

Delta Plus’ın genel tavrı da Delta varyantı gibi. Ama Delta varyantından daha hızlı bulaşabileceği öngörüler arasında.