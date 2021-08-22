Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Budapeşte’de “Türk Dünyasından Esintiler” konseri
Halk Sanatları Festivali çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30’uncu yılına özel Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle “Türk Dünyasından Esintiler" konseri düzenlendi.
Budapeşte’deki Tarihi Buda Kalesi’nde gerçekleşen konserde, Türk dünyası ve Macar halk müziğinden birçok ezgi yorumlandı.
Konserde ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, Macar Halk Müziği Uzmanı Gergely Agocs ile birçok Macar müzisyen yer aldı. Konser Macar sanatseverler tarafından da yoğun ilgi gördü.
Gerçekleşen konserle Türk dünyasının daha da yakınlaşması sağlanırken, ortak kültürel değerler üzerinden birliktelik ruhunun canlı tutulması amaçlandı.
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