Budapeşte’deki Tarihi Buda Kalesi’nde gerçekleşen konserde, Türk dünyası ve Macar halk müziğinden birçok ezgi yorumlandı.

Konserde ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, Macar Halk Müziği Uzmanı Gergely Agocs ile birçok Macar müzisyen yer aldı. Konser Macar sanatseverler tarafından da yoğun ilgi gördü.

Gerçekleşen konserle Türk dünyasının daha da yakınlaşması sağlanırken, ortak kültürel değerler üzerinden birliktelik ruhunun canlı tutulması amaçlandı.

