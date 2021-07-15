Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Muğla İl Sınırı-Yatağan-Muğla yolunun 45-66. kilometrelerinde sağ yol ve Marmaris-Muğla yolunun 27-45. kilometrelerinde sol yol, 15 Temmuz Ulusal Bisiklet Yol Yarışı nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik yarışçıların etaplardan geçişinden sonra açılacak.

Çanakkale-Lapseki yolunun 22-27. kilometrelerinde otoyol kavşak çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Lapseki-Çanakkale yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Çanakkale-Lapseki istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 5-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım, Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ Güney Çevre yolunun 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü sağlanıyor.