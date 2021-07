"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Programı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde KTMÜ Medya Merkezi MEDIAMANAS’ın Manas Radyosu, Manas Televizyonu kanalları ile sosyal medya hesaplarından tüm ülkeye canlı yayınlandı.

Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde bulunan Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 14 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Programa T.C. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Müşavirleri, diğer ülkelerin büyükelçiliklerinin temsilcileri, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, akademisyenler, aydınlar, öğrenciler, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği’nin yöneticileri, Türkiye-Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği’nin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

"Türk Milleti olarak daima ayakta kalacağız"

Program kapsamında öncelikle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından Program; şehitleri anmak için saygı duruşu, milli marşların okunması ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Geçilmez” adlı filmin gösterimiyle başladı.

Açış konuşmasında Türk Milleti’nin büyük bir birlik içinde şanlı bir direnişle şaha kalktığı 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün hesabının tutmadığını anlatan Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, imanımızı içimizde hissettiğimiz sürece, Türk Milleti olarak daima ayakta kalacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettikleri gibi ‘15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı denediler; ancak hamdolsun başaramadılar’, başarmaları da mümkün olmayacaktır. Çünkü onlar Türk Milleti’nin tankların önünde dimdik duracağını düşünmediler. Çünkü onlar Türk Milleti’nin boyun eğmeyeceğini, şehadete iman etmiş milyonlarca evladı olduğunu unuttular.” diye konuştu.

Alpaslan Ceylan'dan anekdot

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, konuklarla bir anekdot paylaştı:

“Bundan 20 yıl önce bir öğrencim geldi. ‘Hocam, Erzurum’da bir kız isteyeceğim. Ailemin imkânları yetersiz; buraya gelemiyorlar. Bana siz eşlik eder misiniz?’ dedi. Bunun üzerine kız istemeye gittik. Adam Bayburtlu, şoförlük yapan, temiz, Anadolu insanıydı. Kızı istedik, aldık, düğünü yaptık. Aradan bir iki yıl geçti; bu süre içinde öğretmen olan o öğrencim yine bana gelerek, ‘Hocam, kayınpederim şu anda ölüm döşeğinde; oğlu onu görmeye gelmiyor.’ dedi. Adamı hastanede ziyaret ettim; gerçekten ölüm döşeğindeydi. Dedi ki ‘Oğluma abiler izin vermiyor, gelmiyor, göremiyorum. Evlat hasretiyle ölüyorum.’ Rahmetli oldu; camiye gittik. Öğrencim kayınbiraderine saldırmak istedi. “Dur, ona zaten Allah vurmuş. O, baba bedduası aldı. Babası onu bu hale getirenlere de beddualar etti.’ dedim. Şimdi bu çocuğun nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz. Amcamız rahat uyusun. Bedduaları yerine geldi.”

Prof. Dr. Ceylan, kardeş Kırgızistan’ı FETÖ konusunda uyarmaya devam edeceklerini şu sözleriyle vurguladı:

“Şu bilinmelidir ki Kırgızistan’ın düşmanı Türkiye’nin düşmanıdır. Türkiye’nin düşmanı Kırgızistan’ın düşmanıdır. Kırgız kardeşlerimizi her vesileyle uyaracağız: ‘bu düşmana karşı uyanık olun, tedbirli olun, bunlar kılcal damarlara girer, kılcal damarlardan temizlenmeleri için Manas Üniversitesi’ne bir görev düşerse biz her daim hazırız.’ diyeceğiz. Bize düşen bilim insanları olarak uyarmak, uyarı ve bilim ışığında tedbirleri sunmaktır. Bu konuda da üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum.”

Rektör Ceylan, “15 Temmuz’daki alçak darbe girişimine karşı şanlı bir direnişle can veren vatandaşlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, yani tüm şehitlerimizi, yaralanan gazilerimizi saygıyla, sevgiyle ve minnetle yaad ediyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimizin ömrü uzun olsun. İçimiz buruk, kalbimizde hüzün ve keder var, ancak aziz şehitlerimizin mücadelesiyle gururluyuz, umutluyuz, vardık, varız, var olacağız.” sözleriyle 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini de andı.

Sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda anlaşılmaya başlandı

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, konuşmasında, yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebilecek FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığını, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunun uluslararası planda anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Çeşitli ülkelerin ve uluslararası örgütlerin FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan ettiklerini söyleyen ve bunun örneklerini veren Ahmet Sadık Doğan, “Son dönemde meydana gelen, hepinizin takip ettiği olaylar ışığında, artık FETÖ’nün Kırgızistan tarafından da terör örgütü ilan edilmesinin zamanı gelmiştir.” dedi.

Çeşitli ülkelerde ve Kırgızistan’da FETÖ iltisaklı oluşumların giriştikleri gayri kanuni işlemlerin ortaya çıkarıldığını söyleyen Büyükelçi Doğan, üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra 20’den fazla ülkeden 120’den fazla FETÖ mensubunun Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin sağlandığı bilgisini verdi.

"FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek"

Büyükelçi Doğan, “FETÖ’nün küresel ağında gözle görülür bir bozulma yaşanırken, örgüt PR ve lobi imkânlarını kullanarak, asılsız haberler yaparak, mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışsa da başarılı olamamaktadır, olamayacaktır. Bu bizim için uzun soluklu bir mücadeledir. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.” diye konuştu.

KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gönderdiği mesajda, dost ve kardeş Kırgızistan’da, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da maruz kaldığı darbe girişiminin ve bu menfur saldırının faili Fetullahçı Terör Örgütü’nün karanlık ve kanlı yüzünün anlatıldığı bir programın gerçekleştirilmesini çok önemsediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı ve etkin alınan kararlarla FETÖ’nün kirlettiği bütün alanlardaki temizliğin hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Vatanını satana, milletine kurşun sıkana, devletine ihanet edene dünyanın hiçbir ülkesinde rahat vermeyeceğimizi gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Kurumlarımızın başarılı operasyonlarıyla dünyanın farklı yerlerinde derdest edilen FETÖ militanları Türk adaletine teslim ediliyor. En son FETÖ mensubu da adalet önünde hesap verene kadar dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmayacağız.” dedi.

“15 Temmuz’un Bize Öğrettikleri” konulu panel

“Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da kazandığı destansı zaferin hem milli birlik bilinci hem de FETÖ tehdidine karşı teyakkuzda olma bakımından her ülke için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyorum.” diyen Prof. Dr. Altun, “Bu noktada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemize de önemli sorumluluklar düşmektedir. İki ülke ve bölge ilişkileri bakımından Üniversitemizin sahip olduğu gücü FETÖ tehdidine karşı bilinçlendirme çalışmalarıyla da ortaya koymaya devam edecek, güvenlik ve demokrasilerine yönelik tehditlere karşı dost ve kardeş ülkelerin yanında olmayı sürdüreceğiz.” sözlerini söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, protokol konuşmalarının ardından, “15 Temmuz’un Bize Öğrettikleri” konulu panelle devam etti. Moderatörlüğünü KTMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Aşık’ın yaptığı Panelde, yine KTMÜ öğretim üyesi olan panelistlerden Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü, “15 Temmuz’un Ekonomik Etkileri”; Prof. Dr. Cevat Özyurt, “Mankurtlaşma Olarak FETÖ Adanmışlığı” ve Doç. Dr. Erdoğan Akman, “Sosyal Medyanın 15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Direnişte Rolü ve Önemi” başlıklı bildirilerini sundu.

Panelin ardından katılımcılara FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in eğitim kisvesine büründürdüğü faaliyetlerinin asıl amacını anlattığı konuşması, sonrasında da FETÖ’nün karanlık yüzünü anlatan “The Network” adlı belgesel izlettirildi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Üniversitenin Abdülkerim Satuk Buğra Han Camiinde 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif ile sona erdi.