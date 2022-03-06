Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı Alibeyköy yönü kavşak çıkış kolunda, drenaj sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidilecek.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trafik güvenliği sebebiyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 62. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 61-65. kilometrelerden diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) yol gövdesinde meydana gelen oturma nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde de bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.